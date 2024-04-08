Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинули військовослужбовці 83 окремого батальйону 105 бригади територіальної оборони ЗСУ.
Про важку втрату повідомили на сторінці бригади.
На щиті повертаються додому:
молодший лейтенант Олег Плахотний, командир взводу роти вогневої підтримки;
солдат Андрій Сисак, снайпер роти вогневої підтримки;
старший солдат Петро Тененський, механік-водій танкового взводу роти вогневої підтримки.
“Розділяємо біль та смуток від непоправної втрати разом з рідними та близькими наших побратимів.
Зло не залишиться не покараним!
На щиті!”, – ідеться у зверненні бригади.
Судячи з повідомлень у соцмережах, трагедія сталася 5 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченкове Охтирського району. Захисники підірвалися на міні.
Співчуваємо рідним, близьким, побратимам. Вічна пам’ять Героям…