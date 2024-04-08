Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинули військовослужбовці 83 окремого батальйону 105 бригади територіальної оборони ЗСУ.

Про важку втрату повідомили на сторінці бригади.

На щиті повертаються додому:

молодший лейтенант Олег Плахотний, командир взводу роти вогневої підтримки;

солдат Андрій Сисак, снайпер роти вогневої підтримки;

старший солдат Петро Тененський, механік-водій танкового взводу роти вогневої підтримки.

“Розділяємо біль та смуток від непоправної втрати разом з рідними та близькими наших побратимів.

Зло не залишиться не покараним!

На щиті!”, – ідеться у зверненні бригади.

Судячи з повідомлень у соцмережах, трагедія сталася 5 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченкове Охтирського району. Захисники підірвалися на міні.

Співчуваємо рідним, близьким, побратимам. Вічна пам’ять Героям…