Двоє людей загинули у ДТП на Тернопільщині

Три дорожньо-транспортних пригоди трапилися на дорогах області впродовж 3-5 листопада.

У п’ятницю у Чорткові близько 13:50 не розминулися автомобіль «ВАЗ 21099» та скутер “Honda Dio”. Аварія трапилася на перехресті вулиць С.Бандери – Незалежності. До травматологічного відділення потрапив кермувальник скутера. Водії попередньо тверезі.

Четвертого листопада в одному із сіл Чортківського району під колеса автомобіля “ВАЗ 2108” потрапив чоловік 1984 року народження. Його травми виявилися несумісними із життям.

Одна людина загинула, а троє з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні – наслідки дорожньо-транспортної пригоди у Кременці. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля “Nissan Qashqai” – житель Вінницької області, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з “Porsche Cayenne”, яким керувала мешканка Кременеччини.

У результаті удару водій “Nissan Qashqai” від отриманих травм загинув на місці події. Трьох пасажирів з іншого авто доправили до лікарні.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.