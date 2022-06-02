Дві вулиці у Тернополі хочуть перейменувати на честь Дарії Віконської та Омеляна Пріцака: що про них відомо

До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження.

Серед вулиць, що пропонуються на перейменування, є вулиці Агрономічна та Бригадна, які пропонується назвати на честь відомих тернополян – Дарію Віконську та Омеляна Пріцака.

Чому пропонується перейменувати вулиці Агрономічна та Бригадна?

Дерадянізації, на думку істориків, краєзнавців та ономастів, вимагають (окрім назв вулиць, названих на честь російських та рядянських персоналій), також назви вулиць, пов’язані з реаліями СРСР, серед яких – Агрономічна та Бригадна. Зокрема, бригади в радянський час були символом соціалістичних змагань, в мікрорайоні Кутківці також були поруч виробничі бригади в тодішньому селі. Наразі Кутківці – це мікрорайон міста Тернополя.

На честь кого пропонується перейменувати?

· Вулицю Агрономічну – на вулицю Дарії Віконської – української письменниці, перекладача та громадсько-культурної діячки, єдиного літератора, що у 1920-1930 роках проживала у Тернополі.

Дарія Віконська (1895, Вюрцбург, Німеччина – 1945, Відень, Австрія) – українська письменниця, публіцистка, літературний і мистецький критик, перекладачка, громадська-культурна діячка. Справжнє ім’я та прізвище – Кароніна-Іванна Федорович-Малицька. По матері – німкеня, батько – Владислав Федорович, відомий діяч в Галичині. Належить до таких представниць українського письменства, як Марко Вовчок, Олена Теліга, Наталена Королева: виросла в чужій культурі, але потім вивчила українську мову і сприйняла для себе повністю українство. З 1917 – у Тернополі, де перед заміжжям перейшла в греко-католицьку віру. Її чоловік – викладач гімназії, поручник УГА, 1938 обраний від українського блоку сенатором Польщі; в кінці 1939 заарештований органами НКВС і загинув в ув’язненні. Авторка різножанрових творів. Учасниця літературно-мистецького процесу у Львові. Зналася з діячами націоналістичного руху. Єдиний український літератор, що у 1920–1930-ті проживав у Тернополі (також у с. Шляхтинці неподалік міста). Перед арештом офіцерами СМЕРШ викинулася з вікна, але не загинула; померла через кілька місяців.

· Вулицю Бригадну – на вулицю Омеляна Пріцака – тернополянина, першого директора Українського інституту в Гарварді, всесвітньо відомого історика, першого директора Інституту сходознавства Національної академії наук України.

Омелян Пріцак (7.IV.1919–29.V.2006) – український та американський тюрколог-мовознавець, історик. Один із засновників і 1-й директор Українського наукового інституту Гарвардського університету (1973–1989), 1-й директор Інституту сходознавства НАН України (1991–1999), співзасновник Міжнародної асоціації україністів (1989), президент Міжнародного товариства з вивчення мов, культури й історії угро-фінських та алтайських народів, доцент і професор Ґеттінґенського, Гамбурзького, Вашинґтонського, Гарвардського і Київського університетів. Народився на Львівщині, дитинство і юність провів у Тернополі, де жив на вул. Глиняній. У 1928–1936 рр. навчався у першій Тернопільській гімназії, саме тут став свідомим українцем і почав займатися наукою. Навіть у радянський період, перебуваючи в діаспорі, формально як турист, приїжджав до Тернополя. Зі здобуттям Україною незалежності повернувся на Батьківщину. Працював і похований у Києві.

Де можна підтримати перейменування або залишити коментар? Залишити коментар щодо перейменування вулиць можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами: