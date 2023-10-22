У соціальній мережі Фейсбук очевидці оприлюднили відео на якому подає будівля.

“Безмежні лише всесвіт і дурість людська? Дуже неспокійна ніч у Борщівці…”, – підписала користувачка Юлія Вечоринська.

Журналісти сайту 0352.ua звернулися за коментарем до ГУ ДСНС України у Тернопільській області та дізналися, що пожежа виникла ввечері 21 жовтня близько о 20:46 у cелі Борщівка Борсуківської територіальної громади Кременецького району.

“Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття та покриття будівлі площею 280 м². До ліквідації даної пожежі залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 2 одиниці допоміжної техніки у якості підвозу води та 10 чоловік особового складу 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління”, – повідомили нашим журналістам в ДСНС.

Під час гасіння врятовано чотири будівлі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Згодом у соцмережах місцеві мешканці повідомили, що згорів тік.