Відлуння потужного вибуху вчора почув доволі чітко – як і більшість співгромадян, вражений вірусом легковажності та дурнуватої безтурботності, й перебував у той момент, незважаючи на повітряну тривогу, на спортмайданчику. А коли дикий студентський вереск і така ж дика гучна музика з розташованого поряд гуртожитку майже одразу стихли, зрозумів, що бабахнуло недаремно. З наслідками.

Чи не вперше від початку війни тернополяни вчора сповна відчули, що таке масований ракетний удар по всій території країни: зникло електропостачання, тоненькою цівкою потекла вода з кранів, виникли неполадки з мобільним зв’язком та Інтернетом. А перегляд телепрограм чи сидіння за комп’ютером замінили роздуми в темряві – часу для цього було достатньо. Суцільна пітьма за вікном, підсилена листопадовою мрякою, додали цим думам особливої бадьорості…

Північно-східний варвар вкотре довів, що думка світової спільноти (в тому числі й шановного зібрання G20, що саме відбувається в Індонезії) не діє на нього стримуюче – радше спонукає до зворотного, в стилі ленінградської чи московської шпани (” ах, вы так! ну, так я вам покажу!”). І показав, що ракет для обстрілів усієї України в нього ще, на жаль, достатньо. В отакі моменти особливо цінуєш (щоправда – із зубним скреготом) високий професіоналізм і об’єктивність наших тележурналістів та деяких експертів – з їхніми “ракети в Росії уже закінчуються” або “високоточних ракет у агресора залишилося менше 10%”. Ну, звичайно, середньостатистичному обивателеві стане значно легше від того, що йому на голову впаде не високоточна технологія останнього покоління, а щось значно примітивніше. І вже точно він стрибатиме від захвату, знаючи, що те, що влучило в його будинок, належало до нужденних залишків російського ракетного арсеналу. Попередження про важку зиму, як всім доведеться пережити, звучать чесніше – хоча її “перша ластівка”, що прилетіла ще помірно теплої вчорашньої пори, все одно застала всіх зненацька.

Чому Росія так чинить? Напевно, з тих же мотивів, з яких “бикує” на вулиці перший-ліпший “тупорилий” хуліган. Той, сквернословлячи й розмахуючи кулаками й ногами, впевнений, що не буде за це належно покараний. З Московією – точнісінько те ж саме: вона знає, що Україна не може нині “дотягнутися” до Москви чи Петербурга – ще трохи закороткі руки. А позицію тих, хто здатні це зробити, можна охарактеризувати нині як вичікувально-обережно-лякливу. Захід, співчуває нам і висловлює, у відповідь на прохання-благання закрити небо над Україною, “глибоку стурбованість” (цікаво, чи не стане вона тепер хоча б “дуже глибокою” – з огляду на те, що шкоди від російського ракетного обстрілу завдано і Польщі – члену НАТО?). Захід також не забуває нагадати, що жодна система ПРО, всі оті “Петріоти” і “Залізний купол”, не гарантують повного захисту від ракетних ударів. Захід щось нам підкидає (чи точніше буде сказати – капає піпеткою?) для оборони нашого неба і за це йому, звісно, треба дякувати, але ж з прикрістю усвідомлюєш, що і США і Європа могли б робити куди більше. І, що суттєво, робити вчасно що не кажи, саме Україна сьогодні на передовому фронті боротьби з найбільшою світовою загрозою. Наявними нашими силами із більш як 90 запущених Росією вчора ракет вдалося знешкодити понад 70. Ніби немало, але, ті, що досягли цілі, таки наробили біди.

Не дуже витончена, зате дуже підла тактика агресора зрозуміла: ракетами (тими самими, що “вже закінчуються” – починаючи десь з березня-квітня) загнати українців у печерну добу в плані цивілізації, викликати масове невдоволення, що має змусити владу прохати миру – звісно, на умовах Росії. Майже словами одного з персонажів їхнього соцреалістичного “Вечного зова”: “Никуды ты, милок, не денешься”. Що цьому протиставити? Відповісти можна теж майже в дусі творів соціалістичного реалізму: нашу стійкість, незламність і здатність долати труднощі. Нічого іншого людство (коли мова йде саме про опір агресорові, а не прийняття його умов) досі не вигадало. Цікаво, чи об’єднає це спільне лихо наш розхристаний, наскрізь скорумпований, побудований на принципі “є рівніші серед рівних”, незвиклий підкорятися закону і правилам соціум? Здавалося б, не може бути тяжчого випробування для країни і її народу, але всі названі болячки й далі щодня нагадують про себе.

Як реагують люди на чергову “русскую забаву”?

Хтось переживає за майбутнє своє і своїх близьких. Хтось молиться. Ще хтось дякує долі чи небесам за те, що, в порівнянні з іншими регіонами України, ми наразі відносно легко відбулися. Хтось пакує речі й планує перебратися кудись західніше Карпат. Хтось, можливо, шкодує, що це може нашкодити реалізації прибуткових “договорняків”, про які не обов’язково знати й без того заклопотаній громаді (і, напевно, теж молиться). А ще хтось – як можна з вигодою для себе використати ситуацію…

Ага, он і “тепленькая пошла” (пригадався чомусь Іполіт з “Иронии судьбы…). І світло з’явилося. Чорт забирай, починаєш тішитися абсолютно тривіальними речами. А заразом усвідомлюєш, що колишнього порівняно безтурботного життя не буде – і, напевно, ще довго…