Доставка товарів з Китаю в Україну. Відповіді на головні питання

Китай – найбільший світовий експортер. Сучасна «фабрика», де виробляється кожна п’ята річ у світі. У Піднебесної безперечне лідерство у виробленні техніки, одягу, взуття. Вони функціональні та дешеві. А напис «зроблено у Китаї» сьогодні вже нікого не бентежить. Саме тому для українських підприємців є дуже актуальним бізнес на перепродажі китайських товарів.

Відповідаємо на головні питання, пов’язані з вибором китайського постачальника, закупівлею та доставкою товарів в Україну.

Чому бізнес з Китаєм вигідний?

80% продукції, що знаходиться в Україні, вироблена в Піднебесній. Українці охоче купують китайську побутову техніку, речі, одяг та взуття, аксесуари.

У чому саме переваги для бізнесу?

· низькі ціни для закупівлі. Товари для оптової закупки коштують дуже дешево, це дозволяє перепродавати їх із накруткою від 50%;

· широкий вибір товару. У Китаї можна купити все: від авто до килима;

· старт з мінімальним капіталом. Почати будувати бізнес в КНР можна з невеликої суми

· вигідні умови для замовника. Китайські виробники через високу конкуренцію орієнтовані на довготривале співробітництво. Тому можна домовитися про вигідні умови поставки або навіть безкоштовні пробні зразки.

Як знайти надійного постачальника?

Шукати краще на маркетплейсі Alibaba, де зібрані послуги від всіх постачальників. Майданчик пропонує мільйони товарів. Тут купують і промислове обладнання, і сільськогосподарський інвентар, та ще багато чого іншого.

Краще віддавати перевагу постачальникам на Alibaba, що мають статус «Gold Supplier». Він підтверджує легальність представника.

Перед замовленням товару варто прочитати відгуки в інтернеті, перевірити контактні дані виробника та обговорити всі нюанси угоди (умови доставки).

Які можуть бути «косяки» при замовленні товару з Китаю?

З китайцями важливо детально обговорити умови співпраці. Найчастіше підприємці стикаються з такими «косяками»:

· приходить товар неправильного кольору (китайці плутають білий та бежевий)

· товар з неповною комплектацією

· додаткова комісія за перевірку документів або доставку

· відсутність знижок на товар (зазвичай постачальники їх надають, але тільки після 3-4 замовлення)

· перевищення митних лімітів, що відбивається на розмірі мита

Який спосіб доставки вибрати?

Вирішив питання, який товар і у кого купити в Китаї, потрібно подбати про транспортування. Найчастіше товари з Піднебесної везуть або літаком або морським судном.

Авіадоставка – це найшвидший спосіб перевезення, проте і найдорожчий. Літаком зазвичай переправляють товари, що швидко псуються, коштовності, запчастини для термінового ремонту. У всіх інших випадках підприємці обирають доставку морем. Цей варіант не є найшвидшим, проте доступний за ціною.

Транспортування вантажу морем проходить у спеціальному контейнері. Контейнерні перевезення можуть бути звичайними або збірними. У першому випадку контейнер замовляє один вантажовідправник, у другому – кооперуються товари від кількох замовників.

Вартість доставки з Китаю

Скільки коштує доставка товару в Україну? Відповідь на це питання хоче знати будь-який підприємець. Тарифи на доставку з Китаю розраховуються індивідуально. Сума формується з урахуванням таких чинників: тип вантажу, його розмір (об’єм та вага), додаткові витрати на митне оформлення. Деякі сайти пропонують онлайн калькулятор, який може приблизно показати цифри вартості. Але вони не остаточні. Наприклад, на сайті компанії M3Cargo ви не знайдете моментального розрахунку ціни, бо менеджери роблять розрахунки для кожного випадку окремо. Такий підхід дозволяє гнучко і точно сформувати вартість доставки товару з Китаю.