Ні для кого не є відкриттям, що найсмачнішу піцу створюють в Італії. Італійці взагалі обожнюють готувати, у кожну страву вони вкладають душу, тому їжа виходить у них ідеальною не лише по смаку, а й візуально. Якщо вас теж зацікавила справжня італійська піца, але можливості відвідати цю сонячну країну немає можливості, досить засмучуватися, адже у Тернополі зараз готують нічим не гіршу. Щоб нею насолодитися, вам варто звернути увагу на Сім’ю ресторанів Файного Міста. Вона представляє собою мережу закладів громадського харчування, де пропонуються страви різних кухонь світу, у тім числі смачна піца Тернопіль, максимально наближена до оригінальної. Ця їжа створюється в легендарному закладі Паб Файного міста і ресторані, що нещодавно відчинився, Antica Eatery.

Цікавить швидка доставка піци у Тернополі – зверніться у Сім’ю ресторанів Файного Міста!

Тернополяни дуже часто на доставку замовляють саме піцу, адже ця страва вважається універсальною. Вона ідеально підходить як для буденних вечірніх посиденьок у колі родини, друзів чи другої половинки, так і для ситного обіду в офісі. Крім цього, піца на доставку неодмінно знадобиться тоді, коли планується святкування важливої події, починаючи від дня народження і завершуючи корпоративом з колегами. Її полюбляють не лише дорослі, а й діти, тому вона користується попитом під час проведення дитячих свят. Заказати піцу в Тернополі варто і тоді, коли вам і вашим близьким хочеться провести час на природі, насолоджуючись, красивими краєвидами міста та свіжим повітрям. Для таких цілей вам варто піти у парк чи сквер і скористатися послугою доставки для організації міні-пікніка.

Як бачите, піца в Тернополі дійсно заслуговує особливої уваги, а щоб страва приносила неабияке смакове й естетичне задоволення, вже багато містян встигли оцінити їжу, що готується у Пабі Файне Місто. Вона тут створюється за унікальною технологією, оскільки для отримання ідеального тіста кулінарні майстри застосовують борошно найдрібнішого помелу та подвійний процес ферментації, завдяки яким його структура стає м’якою та ніжною, а аромат – ще більш насиченим. Піца в Тернополі з Пабу Файне Місто пропонується з безліччю начинок, у меню ви знайдете як класичну “Маргариту”, де нема нічого зайвого, так і позиції з різними видами м’яса та сирів, що неодмінно припадуть до душі любителям наїстися від душі.

Якщо ви вже куштували страви з легендарного закладу і бажаєте спробувати щось нове, тоді вам варто звернути увагу на їжу, що готується у новому ресторані Антіка. Цікавить максимально наближена до оригінальної піца – замовити варто “Кальцоне”, “Прошутто”, “Салямі”, “Капричозу”, “Маргариту” чи більш нестандартні варіації, такі як “Карне”, “Мортаделла”, “Тартуфо з куркою” та інші. До речі, з обох закладів діє доставка, тому ви можете замовити страви туди, куди вам зручно!

У Тернополі готується справжня неаполітанська піца: замовити страву з доставкою ви можете в Пабі Файного Міста чи ресторані Антіка!

Якщо ви обожнюєте піцу і вас цікавить, де є найкраща піцерія в Тернополі, Сім’я ресторанів Файного Міста радить звернути увагу на два концептуальні заклади: Паб Файного Міста і нещодавно створений ресторан Антіка. Послуга доставки надається не лише по місту, а й по ближніх селах, завдяки чому вам вдасться насолодитися улюбленими стравами, де б територіально ви не знаходилися. Це справді зручно та доступно, тому досить вагатись – час замовляти улюблену піцу та проводити час так, як хочеться вам і близьким. Доставка піци Тернопіль виконується швидко, завдяки чому страву ви отримаєте ще гарячою, ніби щойно зняту з печі. Для здійснення замовлення вам варто відвідати сайт fainemisto.com чи мобільний додаток або ж зателефонувати адміністраторам за номером 068-055-77-11. Проведіть час не лише весело, а й смачно, потіште ароматним і ситним шматочком свіженької піци друзів, колег, родичів чи другу половинку.