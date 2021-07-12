До Зарваниці з Тернополя вирушить дві колони прочан

17-18 липня у Зарваниці пройде загальнонаціональна проща. З Тернополя до Марійського духовного центру вирушить 2 колони. Таке рішення прийняли на засіданні у департаменті охорони здоров’я області.

Паломництво розпочнеться наступної п’ятниці й триватиме 3 дні. Із Тернополя до Зарваниці йтимуть 2 колони: одна – від Катедрального собору та ще одна – від Церкви святого священномученика Йосафата, що по вул. Лучаківського.

Як зазначила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Нінель Цяпа, паломників супроводжуватимуть мобільні бригади медиків, автомобілі екстреної медичної допомоги. Контролюватимуть дотримання правил карантину поліціянти та фахівці Держпродспоживслужби.

«Важливо, щоб скупчення людей були якомога менші. Ми будемо давати вимоги, рекомендації, люди мають розуміти їхню важливість та дотримуватися їх. Ми говоримо, що карантин ніхто не скасовував. Попри те, що зелена зона дозволяє проводити масові заходи, але масковий режим залишається. Є постанова Кабміну, Держпродспоживслужба разом із поліцією контролює дотримання цих вимог».

Медики розробили алгоритм дій у разі виявлення підозр на Covid-19 під час прощі. Хворих ізолюють та нададуть необхідну допомогу.