На раді оборони області заборонили ходу до Почаївської лаври, яку планують парафіяни УПЦ МП. Правоохоронців закликали вжити необхідних заходів.

«Сьогодні на Раді оборони, врахувавши інформацію від представників усіх силових структур області, прийняли рішення заборонити ходу прихильників УПЦ територією Тернопільської області. Ми проаналізували масові заходи, що відбувалися в області в минулих роках. Дійшли висновку, що можуть бути провокації, порушення громадського правопорядку. Тому вважаємо недоцільним проведення такої ходи. Всі ризики були доведені до Ради оборони області та прийнято відповідне рішення про заборону ходи. Поліція працюватиме посилено, аби не допустити порушень. Закликаю усіх дотримуватися вимог, прийнятих Радою оборони», – зазначив в. о. обов’язків начальника Нацполіції області Сергій Зюбаненко.

Нагадаємо, хода до Почаївської лаври запланована прихильниками УПЦ МП з 19 по 28 серпня. У разі її організації, поліціянти реагуватимуть.