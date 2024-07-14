На Тернопільщині перекинувся автобус із паломниками, які їхали у Зарваницю. ФОТО

На Тернопільщині потрапив у ДТП автобус із паломниками, які їхали до Зарваниці.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8 години. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб зʼїхав у кювет і перекинувся.

У автобусі перебувала 41 людина. Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

На місці події працюють поліцейські, медики, рятувальники.