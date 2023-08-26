Прочани Української православної церкви московського патріархату прийшли в Почаїв, попри заборони їхньої ходи. Вони зараз у Свято-Успенській лаврі.

Ця хода тривала 8 днів, паломники пройшли понад 200 кілометрів, повідомляє Суспільне.

Житель села Старий Тараж Почаївської громади Олександр Крамар розповідає, прийшов до лаври помолитися. Про хресну ходу каже так:

“Це є випробування віри, припустимо, людина випробовує себе, чи вона може, чи вона дійсно вірить у Бога, чи вона фізично, морально, духовно настроєна, чи вона може вернутися назад, чи вона, як ми усі, тут віра в Бога. Хто йшов хресним ходом, то вибрали свій шлях, можна сказати, люди йшли. Якби не було заважала влада, не заважала, не дають хода, то це і є випробування”, — каже Олександр Крамар.

Приблизно об 11 годині 30 хвилин прочани прибули до Почаївської лаври. Дорогу їм встелили квітами.

Поруч чергували поліцейські та інші силовики. Прочани зупинились при вході в Почаївську лавру.

Віряни московського патріархату йшли прощею з Кам’янця-Подільського 8 днів, вони подолали понад 200 кілометрів. Зазвичай, розповідають вони, проща триває 7 днів, проте цього року йшли довше, адже в багатьох населених пунктах їх не пропускали.

“Нормально, слава Богу, прийшли. Матінка Божа нас привела. Все було добре, годували нас по всій дорозі. Перепони трохи були, но нічого, ми подолали їх, все дуже добре. То не передати словами, це тільки тут, в душі. Радість така! Ми молимося: за дітей своїх, за рідних, за нашу Україну”, — говорить прочанка з Івано-Франківщини Ярослава Гоцуляк.

Монах Української православної церкви московського патріархату, який йшов разом з ходою, Сергій Геренко каже, цього року заходили в Тернопільську область через Лановецьку громаду, а не через Підволочиськ, адже там їх не пропустили. Тож, йшли приблизно на 30 кілометрів довше, подекуди полями.

“Ви знаєте, я йду за мир в нашій Україні, я йду за свій рід, за свою Батьківщину. Я бажаю, щоб моя Україна процвітала. За воїнів обов’язково молимося, тому що в мене теж є на фронті і на передовій, я молився особливо. Молився і за перемогу України”.

Піша хода паломників Української православної церкви московського патріархату до Почаївської лаври почалась 19 серпня із Кам’янця-Подільського. 11 серпня під час засідання ради оборони Тернопільщини її заборонили. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення. Адвокат Віталій Вітів тоді прокоментував заборону так:

Адвокат Віталій Вітів прокоментував заборону так:

“Заборона прийнята відповідними органами і вона покликана спонукати дотримуватися положень чинного законодавства та дотримуватися правопорядку в умовах воєнного стану. Саме, виходячи з умов воєнного стану рада безпеки, обласна рада та місцеві ради приймають рішення про обмеження певних конституційних прав на деякий період. Це аналогічно комендантській годині. Оскільки, існує необхідність у воєнний стан прийняти відповідні заходи”.

Кореспонденти Суспільного телефонували до голови Почаївської громади Василя Бойка, аби запитати, чому прочан не зупиняли, згідно з рішенням обласної військової адміністрації, та чи є в громаді достатньо укриттів. Він на дзвінки не відповів. За коментарями щодо хресної ходи кореспонденти зверталися до правоохоронців, вони ситуацію відмовились коментувати, тож правоохоронцям надішлють інформаційний запит.