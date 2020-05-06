Карантин суттєво позначився на ринку праці Тернопільщини. У регіоні значно поменшало вакансій. Натомість кількість шукачів роботи зросла. Наразі в обласному центрі зайнятості зареєстровано майже дванадцять тисяч офіційних безробітних.

Роботодавці Тернопільщини шукають на післякарантинний період робітників для сільського господарства і сфери послуг. Також є вакансії для фахівців ІТ-галузі, працівників пошти, – розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Загострилася потреба у медичних працівниках різних спеціальностей.

“Чим довше затягується карантин, тим більше виникає проблем на ринку праці. Роботодавці змушені припиняти свою діяльність, ми втрачаємо з ними зв’язки. Ринок області праці змінився. Частина роботодавців взагалі познімали свої вакансії. Зокрема, це стосується сфери обслуговування. Частина роботодавців вакансії залишили, але вони поставили таку умову, що це відсторонене направлення на працевлаштування після закінчення карантину. Таким чином на післякарантинний період шукають перукарів, офіціантів. Зараз найбільше вакансій для працівників сільського господарства. Тому що це період сезонних польових робіт. Є вакансії для трактористів, підсобних робітників, є потреба і в швачках, медичних працівниках. Щодо пропозицій на ринку праці, то зараз є потреба у працівниках пошти, листоношах, працівниках ІТ-галузі, кур’єрах. Затребуваними завжди у нашому регіоні є робітничі професії. Маємо велику базу даних. Є контакти людей, які приходили до нас на семінари, які мають статус безробітного. З ними наші фахівці спілкуються, якщо вони погоджуються, то йдуть і працевлаштовуються. Щодо дистанційної роботи, то її пропонують переважно вже діючим працівникам. А що стосується сільського господарства чи сфери обслуговування, то, звісно, тут дистанційна робота неприйнятна. Сільське господарство наразі працює, але підприємці повинні дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил, мають забезпечувати своїх працівників рукавичками, масками, іншими засобами захисту”.

Доповнили ринок праці на Тернопільщині заробітчани, які повернулися із-за кордону під час карантину. Чи залишаться вони працювати у нашому краї, питання залишається відкритим. Оскільки пропонована зарплата у нашому регіоні залишається низькою.

Софія Романська

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