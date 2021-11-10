За погрози журналісту Володимиру Якиміву ексзаступник голови ОДА, а нині — депутат Тернопільської обласної ради Олег Валов може сісти за ґрати на 3 роки. Тернопільська обласна прокуратури оголосила про завершення досудового розслідування у справі.

Депутат обласної ради Тернопільщини Олег Валов найближчим часом опиниться на лаві підсудних. За версією звинувачення, обранець відверто погрожував редактору місцевого видання «Береж.Інфо» Володимиру Якиміву розправою, пише Стопкор.

29 жовтня Тернопільська обласна прокуратура оголосила про завершення досудового слідства. Про це повідомив керівник Тернопільського регіонального підрозділу ВГО «Стоп корупції» Микола Сивирин.

Зазначимо, тернопільські борці з корупцією кілька місяців тримають цю справу під громадським контролем. Тернопільський осередок ВГО «Стоп корупції» повідомив, що місцева поліція відреагувала оперативно та зареєструвала кримінальне провадження.

Інцидент викликав неабиякий громадський резонанс, адже підозру оголосили депутату обласної ради.

«Під процесуальним керівництвом Бережанської окружної прокуратури завершено слідство щодо депутата Тернопільської обласної ради, підозрюваного в умисній погрозі насильством журналісту, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України).

Встановлено, що 7 квітня цього року депутат облради після опублікованого на сторінці друкованого видання у соціальній мережі “Фейсбук” допису про діяльність місцевої громадської організації, стосунок до якої має його дружина, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації й відкрито погрожував застосуванням насильства щодо нього й іншого працівника редакції», — йдеться в повідомленні обласної прокуратури Тернопільщини.

Санкція статті за погрози журналісту розправою передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Прокуратура запросила адвоката підозрюваного депутата і постраждалого від погроз журналіста Якиміва до ознайомлення з матеріалами справи.

«Завершено розслідування у справі, що здійснювали слідчі ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області. Наразі, відповідно до ст. 290 КПК України, сторона захисту ознайомлюється із матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду», — повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

«Тепер важливо сходити на суд до Валова, послухати його версію», – зазначив Микола Сивирин.