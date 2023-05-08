З нагоди Дня пам’яті і примирення на Микулинецькому кладовищі у Тернополі відбулися урочистості. Тут вшанували пам’ять загиблих у другій світовій війні. До Меморіалу жертвам сталінських репресій поклали квіти.

Вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни прийшли військовослужбовці, представники громадськості, курсанти військових навчальних закладів.

«Війна – це долі людей, це людська біда. Сьогодні ми розуміємо це, як ніколи. Ми добре знаємо ціну війни. Нині, як і в роки Другої світової, Україна воює з агресором. Тоді – це були нацисти, сьогодні росіяни. Вони прийшли на нашу землю, забрали наш спокій. Ми боремося, стоїмо, мусимо вистояти. Сьогодні згадуємо усіх тих жертв, які постраждали у роки Другої світової, а також тих, хто постраждав тепер», – каже тернополянка Анастасія Гусак.

Додамо, президент Володимир Зеленський подав законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей документ розглянуть на найближчому засіданні Верховної Ради.