У Тернополі проведуть заходи з ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули у Другій світовій війні.

Про це повідомляють на сторінці міської ради.

“З метою реалізації концепції реконструкції території Братської могили з пам’ятним знаком загиблим у Другій світовій війні, яка знаходиться на міському кладовищі на вул. Микулинецька у Тернополі, виконавчий комітет прийняв рішення про надання дозволу на перепоховання останків військовослужбовців, які загинули у Другій світовій війні”, – ідеться у повідомленні.

Зокрема, управління ЖКГ повинне забезпечити проведення заходів з ексгумації та перепоховання останків військовослужбовців із території Братської могили з пам’ятним знаком загиблим у Другій світовій війні, яка знаходиться на міському кладовищі за адресою вулиця Микулинецька, 29, в сектор 32 міського кладовища на вулиці Петра Батьківського, 46.