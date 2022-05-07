На Тернопільщині заборонили проведення масових заходів без погодження з військовою адміністрацією.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Попереду вихідні, де ми вшановуватимемо пам’ять жертв Другої світової війни та відзначатимемо День матері.

Закликаю усіх відмовитися від масових заходів, щоб не ризикувати безпекою людей.

Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно.

Вірю, що все буде добре, бо ми в надійних руках наших захисників.

Та все ж давайте діяти виважено і наближати перемогу разом!”, – ідеться у повідомленні.