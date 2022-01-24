За вакцинальну тисячу можна придбати ліки. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Гроші є можливість використати у звичайних аптечних закладах та в Інтернет-аптеках. Це передбачено лише для людей, віком від 60 років.

1000 грн. нараховують у рамках державної програми «єПідтримка». Отримати кошти можуть жителі краю, які завершили курс вакцинації. “Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку — не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вже виповнилося 60 років, а також наявний повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у “Дії”. Людям, які не мають додатку “Дія”, потрібно виготовити банківську карту. Витратити ці кошти можна тільки на лікарські засоби, які продаються в аптеці. На інші товари – послуга не поширюється. Зокрема, дієтичні добавки (БАД), косметичні засоби або медичні прилади: тискомір, інгалятор тощо”, – зазначає Ольга Ярмоленко.

Додамо, учора на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1350 людей. Загалом в області від початку кампанії провели 714 тис. щеплень. Софія Романська