Днями виконавчим комітетом Тернопільської міської ради було затверджено титульний список капітального ремонту міжквартальних проїздів м. Тернополя на 2019 рік.

Зі слів міського голови Сергія Надала, цього року у місті заплановано відремонтувати більше 20-ти міжбудинкових і міжквартальних проїздів, на що з міського бюджету виділено близько 18 млн. грн.

Зокрема, капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжквартальних (міжбудинкових) проїздів передбачено виконати за адресами:

вул. Бродівська – вул. Лук’яновича, 1;

вул. Будного 26 – вул. Будного 30;

вул. Вербицького, 6 – вул. Вербицького, 8;

вул. В. Стуса, 2 – бульв. Петлюри, 10 (1, 2 під’їзди);

вул. Братів Бойчуків, 5а – вул. Київська;

вул. Симоненка, – вул. Симоненка, 1-3;

вул. Симоненка 8 – вул. Симоненка 10;

вул. Симоненка, 10 – вул. Симоненка, 12;

вул. Танцорова – вул. Руська, 2, 4;

вул. Героїв Крут, 6 – вул. Клима Савури;

вул. О. Довженка, 13 – вул. Клима Савури;

пр. Ст. Бандери, 96 – пр. Ст. Бандери, 98;

пр. Ст. Бандери, 96 – пр. Ст. Бандери, 102;

вул. Ген. Танавського, 24;

вул. 15 Квітня, 37 – 39 – 41;

вул. Лесі Українки, 19 – 27 – 29 – 35;

вул. Лесі Українки, 31 – вул. Лесі Українки, 33;

вул. Коновальця, 21 – вул. Коновальця, 23;

вул. Карпенка, 44 – 30 – 34 – 42 – 38;

вул. Стадникової, 20 – вул. Стадникової, 22;

вул. Живова – вул. Оболоня, 11;

вул. Шота Руставелі – вул. Збаразька, 37;

вул. Чернівецька, 50 – 52 – 56 – 58 – 65;

бул. Д. Галицького, 4;

вул. Корольова, 6 – вул. Корольова, 8.