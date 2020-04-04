З кожним днем кільця коронавірусного удава, здається, дедалі сильніше обвиваються навколо української (в тому числі й тернопільської) спільноти.

Жорсткі заходи карантину в таких умовах – сувора необхідність. Люди повинні знати, що їм дозволено робити і чим займатися у цей критичний час, а що – заборонено, а для більшої переконливості – підкріплено штрафними санкціями, які загрожують ще більше спорожнити й так “схудлі” в багатьох гаманці.

Однак оте “можна” і “не можна” повинно бути чітко виписане, ясне і не допускати подвійних тлумачень – інакше можливі усілякі непорозуміння. Читаєш, приміром, на сайті перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади – і натикаєшся на положення, які здатні збити з пантелику. Отже, серед іншого:

ЗАБОРОНЕНО:

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.

Ніби й зрозуміло: не маєш домашнього улюбленця, якому коронавірус “по цимбалах” і який звик до щоденних прогулянок – сиди в дома й розкладай пасьянс, слухаючи по телевізору, скільки ще додалося до числа інфікованих.

Зрозуміло, та… не зовсім. Трохи нижче знаходиш у приємнішому переліку того, що

ДОЗВОЛЕНО:

перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах груп не більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї.

Щиро кажучи, я так і не второпав, чи можу пробігтися зранку в лісопарку неподалік (оскільки доступ на спортмайданчик і стадіон школи, де зазвичай робив ранкову фіззарядку, віднині виявився закритим)? Чи краще влаштувати імпровізовану бігову доріжку в своєму помешканні й чути підбадьорливий стукіт по трубах опалення від сусідів поверхом нижче? А опісля зайнятися читанням крилатих висловів і відкрити для себе, що ще іспанський імператор Карл V проголосив щодо когось із провинних підданих: “Пробачити неможливо виконати вирок”, а його писар забув поставити кому. До нас цей вираз дійшов у дещо зміненому вигляді: “Стратити не можна помилувати”. Хоча в даному випадку доречнішим буде інший відомий вислів з Євангелія від Матвея: “Ліва рука не знає, що робить права”.

Перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади, писали різні руки?

Ігор Дуда

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