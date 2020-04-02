З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, у зв’язку із введенням в Україні надзвичайної ситуації та карантинного режиму, у Тернополі прийнято ряд важливих рішень.

Зокрема, затверджено перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади (з повним текстом протоколу можна ознайомитися у рубриці «Актуально про коронавірус»).

ЗАБОРОНЕНО:

перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора;

відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної ) освіти та коледжів її здобувачами;

навчання у приватних центрах раннього розвитку дітей, приватних закладах дошкільної освіти;

роботу всіх ринків;

стихійну торгівлю (торгівля з рук, у дворах, під’їздах, на вулицях, площах, скверах, та інших не встановлених місцях);

реалізацію нефасованих і не упакованих продуктів харчування (крім м’яса та риби);

роботу магазинів та торгових рядів промислової групи;

роботу лазень, саун, салонів красоти, перукарських салонів

об’єктів побутового обслуговування (крім хімчисток);

роботу торгово – розважальних центрів;

роботу розважальних закладів;

роботу закладів ресторанного бізнесу, громадського харчування, барів, кафетеріїв, серед іншого – у готелях бари, клуби, кафе, дискотеки, паби, (крім доставки);

роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек;

роботу ломбардів;

роботу приватних стоматологічних кабінетів;

планова госпіталізація хворих та планові оперативні – втручання в закладах охорони здоров’я;

відвідування стаціонарних хворих, у тому числі вагітних та породіль у пологових стаціонарах;

практику партнерських пологів;

проведення періодичних медичних оглядів;

навчання в художніх, музичних школах;

роботу парків та атракціонів;

навчання в спортивних школах, клубах, центрах;

роботу фітнес-клубів, тренажерних та спортивних залів, басейнів;

роботу водного парку;

відвідування спортивних майданчиків та стадіонів, користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах, та на прибудинкових територіях;

проведення спортивних заходів;

роботу дитячих танцювальних колективів;

обмежити доступ транспортним засобам на територію міжнародного автовокзалу «Тернопіль», заїзд лише за умови раніше узгодженого маршруту та графіків;

роботу громадського транспорту загального користування м.Тернополя з 23.03.2020р. до завершення карантину (до окремого рішення);

проведення на території Тернопільської міської територіальної громади всіх масових заходів, в яких бере участь понад 10 осіб;

перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах, набережної Тернопільського ставу, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», лісосмугах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей);

розводити багаття в місцях відпочинку, в парках, скверах, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», пляжах, лісосмугах на та інших відкритих територіях;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягнули 16 років без супроводу повнолітніх, а дітям, віком 16-18 років без письмової згоди батьків чи опікунів;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.

ДОЗВОЛЕНО:

організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій;

роботу продуктових супермаркетів, що знаходяться на території торгово-розважальних центрів;

реалізацію всіх харчових товарів (за виключенням м’яса та риби) здійснювати фасованими та упакованими;

роботу спеціалізованих алкогольних магазинів;

роботу кіосків по продажу тютюнових виробів;

продаж засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів;

роботу закладів торгівлі, де асортимент продукції складає в повному обсязі – продукти харчування або засоби для санітарії та особистої гігієни/товари побутової хімії;

роботу тимчасових споруд, які визначені Наказом №244 від 21.10.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, для здійснення продажу продуктів харчування без входу покупців в торговий зал (видача товарів через вікно);

діяльність підприємців, які займаються продажем квітів – виключно шляхом доставки до покупця;

торгівлю ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, роботу торгових закладів, які здійснюють продаж насіння, без входу покупців в торговий зал (видача товарів через вікно);

роботу шиномонтажів та автомийок самообслуговування;

торгівля засобами зв’язку;

діяльність з ремонту комп’ютерів;

ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;

роботу хімчисток;

роботу СТО, провадження діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

надання ургентних стоматологічних послуг населенню – комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1” та комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради;

прийом передач в закладах охорони здоров’я;

спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами, перевезення пасажирів здійснювати в транспортних засобах у відповідності до норм заводу-виробника ТЗ, виключно в захисних масках;

роботу авторизованих центрів мобільних операторів: ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», Vodafone Ukraine –Vodafone Україна, корпоративний центр ПАТ «Укртелеком»;

технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

роботу суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

роботу підприємств, які здійснюють виробництво продуктів харчування, інші виробничі підприємства за умов дотримання обмежувальних заходів, затверджених рішенням штабу від 16.03.2020 р., а саме: перебування в приміщенні не більше 10 осіб, з дистанцією не менше 2 м та дотриманням санітарно-гігієнічних норм карантинного періоду (проведення поточних прибирань та дезінфекцій, провітрювання приміщень не менше, ніж кожні 3 год по 15-20 хв, масковий режим) ;

провадження банківської та страхової діяльності, роботу обмінних пунктів, які мають відповідну ліцензію на обмін валют;

діяльність приватних нотаріусів (за попереднім записом, з метою запобігання черг);

перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах груп не більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком виконання обов’язків працівниками державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

ритуал поховання проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці).