Чи потрібно проводити періодичну повірку лічильників гарячої і холодної води у період дії воєнного стану?

З таким запитанням багато людей звертається до Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, оскільки їм приходять повідомлення від постачальників цих послуг.

Фахівці служби пояснили, що відповідно до законодавства регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. До сфери законодавчо регульованої метрології відносяться торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів: електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо.

Та у квітні цього року Кабмін прийняв постанову «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану». У ній вказано, що позитивні результати періодичної, позачергової повірки та повірки після ремонту, строк дії яких закінчився у період воєнного і надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, чинні на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування на всій території України або в окремих її місцевостях. Тому повідомлення, які отримують споживачі від постачальників послуг з приводу закінчення терміну повірки засобів комерційного обліку, можуть бути рекомендацією, а не вимогою.

Водночас, у Держпродспоживслужбі радять, за можливості, зробити повірку вчасно, оскільки ця операція підтверджує, що зазначений засіб вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам. Окрім того, після припинення дії воєнного стану багатьом споживачам одночасно знадобиться повірка приладів обліку, що призведе до різкого збільшення заявок та великих черг.