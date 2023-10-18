Тернополянам перерахують плату за опалення, якщо його не буде через блекаути

Під час опалювального сезону 2023-2024 років при нарахуванні оплати за місця загального користування застосовуватимуть понижуючий коефіцієнт.

Також у випадках відсутності електроенергії, коли до будинків з індивідуальними тепловими пунктами не буде надходити тепло, у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» проводитимуть перерахунки за час ненадання послуги. Такі зміни внесли до рішення «Про нарахування плати за комунальні послуги» під час засідання виконавчого комітету 18 жовтня.

Зміни прийняли у зв’язку з неврегульованістю на рівні законодавства питання щодо нарахування за опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у випадках, коли температура в таких місцях не відповідає нормативній. Відтак, один із підпунктів рішення виконавчого комітету міської ради від 16 лютого 2022 року № 148 «Про нарахування плати за комунальні послуги» виклали в новій редакції:

«Починаючи з дати початку та до дати закінчення опалювального періоду 2023 – 2024 років, при нарахуванні плати застосувати понижуючий коефіцієнт 0,5 до обсягів теплової енергії, витраченої на загальнобудинкові витрати на опалення у частині місць загального користування та допоміжних приміщень будівель, у яких не здійснюється приладний комерційний облік комунальних послуг. У випадку аварійних та стабілізаційних відключень електропостачання у місті, що впливають на транспортування теплоносія до окремих будівель, протягом опалювального періоду проводити перерахунок плати за кожну годину не надання послуг».