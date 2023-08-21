За неявку у військкомат відключать воду і газ: ворог поширює чергову брехню про Тернопіль

Російські телеграм-канали поширюють фото “документа”, який нібито отримують власники квартир у Тернополі.

Їм погрожують відключити газ та воду, якщо вони не зʼявляться в місцевий ТЦК.

Насправді такого документа не існує, наголошують у Центрі протидії дезінформації. На те, що це фейк, вказують лексичні та граматичні помилки у тексті. Крім цього, за адресою, яка вказана у підробці, знаходиться корпус медичного університету. А директором компанії, від імені якої розсилається цей лист, є інша людина.

“Ворожа пропаганда поширює подібні фейки для розповсюдження панічних настроїв серед населення та зриву загальної мобілізації”, – наголошують у ЦПД.