Чому мешканці багатоповерхівок залишаються без тепла навіть при наявності електроенергії?

Під час відсутності електропостачання, деякі котельні зупиняють роботу. Відтак тиск у системі опалення знижується.

Як пояснили у “Тернопільміськтеплокомуненерго”, це сприяє заповітрюванню приладів обігріву.

Тернополянка Галина Гандзюк мешкає на вул. Лепкого. Жінка каже: навіть після ввімкнення електропостачання тривалий період немає тепла.

“В нас централізоване теплопостачання. Тож тепло мало б бути завжди. Принаймні нам так обіцяли. Але зараз ми цього не бачимо. Навіть коли з’являється світло, тепла довго немає. Сидимо в холоді”.

У “Тернопільміськтеплокомуненерго” пояснюють: у зв’язку з регулярними зупинками котелень, спричиненими відсутністю електропостачання, тиск у системі опалення в тепловій мережі знижується. Відповідно рівень води в будинкових мережах опускається, що спричиняє заповітрювання приладів обігріву.

“Це відбувається при кожному відключенні електроенергії, навіть якщо воно тривало буквально декілька хвилин. При виконанні робіт з влаштування перетинок чи з’єднань у будинках з ІТП (саме тепер завершують роботи із переведення даних будинків на централізовану подачу теплоносія), система також заповітрюється і її потрібно щоразу запускати знову. Підготуватися до цього заздалегідь – не можливо. Роботи виконуються представниками обслуговуючих підприємств послідовно у кожному будинку, відтак відновлення електропостачання не означає миттєву подачу теплоносія, оскільки на проведення розповітрення чи перезапуск системи у кожному будинку необхідний час”.