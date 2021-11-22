21 листопада селі Острів, на території місцевого садового кооперативу, виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.

Під час самостійного гасіння пожежі, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, травмувався власник будинку. Чоловік з діагнозом «опік обличчя, верхніх дихальних шляхів та правої кінцівки» був госпіталізований в реанімаційне відділення Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

Внаслідок пожежі вогнем знищено вікно, вхідні двері, кухонні меблі та речі домашнього вжитку на площі 15 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано дану житлову будівлю.