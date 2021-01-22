У Почаївській Лаврі УПЦ МП приїжджий з Російської Федерації чернець отримав високу посаду заступника намісника монастиря.

Цьогоріч з нагоди Різдва Христового інформаційні ресурси Почаївської Лаври крім святкового послання намісника обителі митрополита Володимира вперше підготували російськомовний відео-ролик з привітаннями благочинного Лаври (по своїй суті – друга особа у монастирі після намісника). Ним виявився ієромонах Захарія, який приїхав в Україну з Краснодарського краю Російської Федерації.

Нам вдалось віднайти деякі біографічні дані на високосановника української святині з РФ.

У інтерв’ю російському виданню «Вера – Еском. Христианская газета Севера России» ієромонах Захарія повідомляв, що прибув в Україну з міста Апшеронськ Краснодарського краю, де його батько володіє будівельною компанією. Чернече життя він розпочинав у Тімашівському монастирі РПЦ, де у 2003 році був пострижений у монахи та пробув дев’ять з половиною років, потім переїхав в Україну. У Почаївській Лаврі він впродовж декількох років сповідав приїжджих паломників та був помічником економа (керівника господарства) монастиря – відповідав за будівництво, ремонтні роботи, опалення, електрику і т. д. На початку 2020 року у інтерв’ю, опублікованому сайтом «Русская народная линия», ієромонах вже представлявся благочинним Лаври, себто заступником намісника – митрополита Володимира.

Вочевидь, зважаючи на перенесені не так давно операцію на серці, інфаркт та поширення інформації про погіршення здоров’я митрополита Володимира, в УПЦ МП розуміють неминучість потреби заміни керівника Почаївської Лаври. А тому ймовірно наперед готують вигідного керівництву кандидата з РФ ієромонаха Захарія, медійно розкручуючи його персону.

До слова, на Росії метод УПЦ МП з нав’язуванням народу можливого майбутнього керівника Почаївської Лаври вже випробовувався: ще до закінчення власної каденції президент РФ Борис Єльцин передав управління Владіміру Путіну, чим забезпечив йому подальшу перемогу на виборах.