Все цивілізовано: судові виконавці з поліцією звільняють собор на Тернопільщині від представників московської церкви

На Тернопільщині у Кременці виконавча служба примусово повертає у власність держави Миколаївський собор.

Про це Суспільному розповів директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

Після відмов представників УПЦ (мп) добровільно звільнити приміщення храму, які до лютого 2023 року використовувалися ними на підставі договору безоплатного користування, у собор прийшли судові виконавці та співробітники поліції.

Незважаючи на судові рішення, священнослужителі московського патріархату кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Працівники Державної виконавчої служби зірвали замки для доступу керівництва історичного заповідника у приміщення Миколаївського собору.

“Сьогодні у Кременці посилено працюють наряди поліції. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку, забезпечуємо діяльність судових виконавців. Наше завдання не допустити порушень громадського порядку і порушень не було допущено. Працюємо з 6 години. Скарг на даний час не надійшло. Дійсно в приміщеннях перебували люди, поліцейські з психологами, з поліцією діалогу поспілкувалися із цими людьми, викликали педагогів, батьків і дали можливість виїхати, зібрати свої речі, все було цивілізовано. Нікого ні до чого не примушували, ніхто фізичної сили не застосовував. Поспілкувалися, надали автотранспорт, приміщення, куди переїхали люди”, — каже начальник Головного управління Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

На місці події працюють правоохоронці, які слідкують за збереженням громадського порядку та належним виконанням рішення суду.

Договір на безоплатне користування собором завершився 12 лютого 2023 року, а священники УПЦ МП і досі там. 15 червня господарський суд ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Загальна площа 1 756 квадратних метрів. Також 2 жовтня Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня 2023 року.