Через Тернопіль курсуватимуть нові потяги до Польщі

“Укрзалізниця” призначає нові потяги до Польщі. 2 з них курсуватимуть через Тернопіль.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці“.

Як стало відомо 31 січня, курсуватимуть поїзди №89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.

Потяг №89-90 Харків Київ — Перемишль прибуватиме до Тернополя о 06.28 годині, відправлятиметься – о 06.33. Зупинка – 5 хвилин.

У зворотному напрямку потяг прибуватиме до Тернополя о 21.03 годині, відправлятиметься – о 21.18 годині. Зупинка – 15 хвилин.

Поїзд №73/74 Харків—Перемишль прибуватиме до Тернополя також о 06.28 годині, відправлятиметься – о 06.33. Зупинка – 5 хвилин.

У зворотному напрямку цей потяг у Тернополі не зупинятиметься.