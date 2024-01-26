Контроль за оплатою у громадському транспорті Тернополя здійснюється спільно з муніципальними інспекторами.

Працівники управління муніципальної інспекції спільно з контролерами КП «Тернопільелектротрансу» проводять перевірки оплати за проїзд пасажирами та дотримання порядку розрахунків за проїзд водіями комунального та приватного громадського транспорту.

В середньому за день під час спільних обстежень працівники перевіряють 35-40 одиниць громадського транспорту – автобусів та тролейбусів.

Пасажири, в яких відсутні проїзні документи, притягуються до відповідальності за ст. 135 КУпАП. Водії, які отримують готівкові кошти за проїзд, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Стаття 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира, в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа, а так само провезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років:

у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення – тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;

в міському транспорті – тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду;

в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення – тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;

в автобусі міжміського і міжнародного сполучення та у міжміському електротранспорті – тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;

на суднах морського і внутрішнього водного транспорту – тягне за собою накладення штрафу в п’ятикратному розмірі від вартості проїзду.