12 липня, в ефірі “Ух-радіо”, голова ТОВА Володимир Труш поділився власними спостереженнями та думками щодо останніх корупційних скандалів на Тернопільщині.

“НАБУ працює згідно зі своїх повноважень і функцій. Їхня основна функція – це національне агенство боротьби з корупцією – це навіть не обговорюється НАБУ – і якщо говорити про затримання, які пройшли, ну давайте ми тут розмежуємо – на різних три складових – я не буду поглиблюватися, тому що сьогодні йде ще досудове слідство, але щоб ви розуміли, якщо беремо по заступниках голови ТОВА, то вони з березня місяця не перебувають у трудових відносинах з військовою адміністрацією, вони увільнені від посад, і вони були в ЗСУ, служили, де вони зараз перебувають не володію інформацією, вони не наші точно працівники”, – зауважив голова ТОВА. Його цитують Тернополяни.

Пройшовся Володимир Труш і по Михайлу Головку і по Людмилі Марченко.

“Щодо обласної ради коментувати взагалі не буду нічого, тому що це є слідство хочете будь-ласка на офіційних сайтах НАБУ, я думаю там є достатньо інформації. Щодо затримання, фатків, які відпрацювали НАБУ по народному депутату з Тернопільщини – теж нема великих коментарів, але теж там триває слідство, хто добре подивився ролики, той бачив, що там немає ТОВА, тобто через нас не проходили незаконні перетини кордонів, – відзначив Володимир Труш, голова ТОВА. – Ми декларували з першого дня – корупція і всі такі решта схеми – мають бути подолані, те, що я зараз спілкуюся з вами вказує на те, що жодного відношення до того я не маю – на жаль нас в області цікавлять всі питання затримання по НАБУ, плітки, але у нас за вікном війна, нам потрібно наповнювати лави ЗСУ, лікувати поранених, допомагати родинам військових, допомагати деокупованим територіям. Нам закидають високий рівень корупції, але як його побороти по-іншому – тільки такими методами”.

Детальніше – у відео “Ух-радіо”.