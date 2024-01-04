Одразу після жеребкування Ліги Європи став відомий перший противник гірників, яким стала французька команда “Марсель”. Затвердження часу і дати проведення матчів між командами відбулося в другій половині грудня. Багато вболівальників з нетерпінням очікували прогнозів на матч від аналітиків, заздалегідь отримавши для майбутніх ставок свої промокоди у букмекера Favbet https://itc.ua/play/promocodes-bookmakers/favbet. Незважаючи на відносно невеликі шанси української команди, коефіцієнти на подію були вельми привабливими.

Уже до кінця поточного місяця відбулися значні зміни котирувань, а коефіцієнти на перемогу “Шахтаря” зросли. Це означає, що букмекери прогнозують ймовірний програш гірників, шанс якого на перемогу тепер лише трохи перевищує 33%. До слова, після оголошення суперників у групі він сягав 38%, що досить непогано, з урахуванням рівня підготовки команди в останніх проведених іграх.

Що стало причиною змін шансів

Українські каппери практично ніколи не відкривають своїх формул підрахунку ймовірності виграшу команди. Численні аналітики букмекерів активно використовують дані з відкритих і закритих джерел, переводячи новини та інформацію в цифри. З цієї причини дати відповідь про причини зміни шансів практично неможливо. Деякі вболівальники відзначають, що подібні зміни в коефіцієнтах є нормою і часто зміни відбуваються навіть у більший бік.

Важливо зазначити, що значне збільшення коефіцієнтів відбулося вже вдруге. Причому, шанси на перемогу впали на обидва майбутні матчі, які відбудуться 15 і 22 лютого. З моменту анонсу матчів між клубами зміни відбувалися за таким сценарієм:

Ймовірний фаворит отримав досить високу оцінку аналітиків. Одразу після анонсу на їхню перемогу діяв середній коефіцієнт у 1.52. 26-го грудня після зміни котирувань шанси, за оцінкою експертів, зросли, а букмекери пропонують винагороду лише в 1.41 від ставки. З гірниками справи трохи гірші, адже за півтора тижні оцінку їхньої перемоги переглядали кілька разів. Під час анонсу коефіцієнт становив 2.6, через кілька днів котирування змінили на 2.91. Сьогодні ж за перемогу пропонують 3.0 від ставки. У разі нічиєї, каппери, які зробили правильний прогноз, можуть отримати 3.65 від ставки.

До слова, різниця в коефіцієнтах спостерігається поки що на обидва матчі. Уболівальникам вселяє надію приблизно рівні статистичні дані щодо виграшів, забитих і пропущених м’ячів. Також варто згадати, що останні матчі між командами відбувалися 15 років тому, і тоді на піку своєї популярності “Шахтар” здобув 2 перемоги над французами.

Скільки тепер отримають беттери при виграші команди з Франції

Зменшився коефіцієнт ставки на виграш команди з Марселя. Після першого тижня оголошення суперника, де одразу заявлений виграш міг скласти 1.52 від ставки, тепер пропонують укласти парі лише на 1.41. Для фанатів, які вірять у перемогу французів, але відкладали ставку до останнього, це не втішна звістка, адже в разі, якщо вони мали рацію, нагорода буде значно меншою. Не так сильно вдарить по кишені беттерів, які в очікуванні майбутніх матчів знайшли розвагу в онлайн-казино Favbet https://itc.ua/play/casino/favbet. Найбільший букмекер України напередодні свята проводить непогані промоакції з великими призами, що дасть їм змогу покрити різницю коефіцієнтів у разі відіграшу своїх бонусів у казино.