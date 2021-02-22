3541 загиблий – саме таким числом вимірюється кількість жертв ДТП в Україні за минулий рік. В порівнянні з ним втрати , що їх завдає війна на Донбасі (вкупі з усілякими небойовими), видаються зовсім не такими значними.

Те, що справжня війна ведеться на наших автошляхах і міських дорогах завдяки зусиллям безвідповідального моторизованого бидла, говориться вже давно. Так само давно правоохоронці повідомляють, що порушників не стримують ніякі суми штрафів і позбавлення посвідчень – вони продовжують гасати як навіжені й без документів.

А тепер возрадуйся, зневірена й загрузла в драговині безнадії українська громадо – для “безбашенних” шоферюг тепер настануть чорні часи. Верховна Рада прийняла законопроект, який робить жорсткішим покарання за “п’яну” їзду і за перевищення швидкості – головні причини численних ДТП. “Ну, нарешті! – скаже хтось із заляканих обивателів, котрий боїться ступити на пішохідний перехід, а перед тим як вийти з власного помешкання на ворожу вулицю, цілує домашніх в чоло, наче прощаючись, – давно вже пора! Розперезалися ті водії – далі нікуди!”. Доволі патетично висловився про зміни до законодавства радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який проголосив, що до цього дня (тобто, до прийняття парламентом законопроекту) на дорогах не було порядку, оскільки ними їздили “погано виховані воді”. Тепер же, на думку пана Геращенка, “буде закрито 90% дірок у законодавстві, які давали змогу порушникам уникати відповідальності”. Пану раднику міністра підтакує відомий журналіст Дмитро Гордон: “Це дуже важливий для суспільства закон”.

Тепер, напевно, саме на часі ознайомитися з цими доленосними змінами до законодавства (які ще має затвердити своїм підписом Президент). Може, вони обіцяють 5-річний термін ув’язнення за сам лише факт керування автівкою в нетверезому або “обдовбаному” стані? І – 10 років “неба в клітинку” за спричинення ДТП з потерпілими вкупі з конфіскацією авта? І – довічний термін п’яному винуватцеві автопригоди зі смертельними наслідками? Та ні – йдеться про збільшення все тих же штрафів. Розмір яких, виходячи з того ж досвіду поліції, зовсім не перешкоджає злісним любителям їздити “підшафе” знову і знову сідати за кермо. Передбачений, щоправда, один дуже вже жорсткий захід: якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому керуванні, йому загрожуватиме 51 000 грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років. А ще – можуть конфіскувати транспортний засіб. Ось так – можуть! Це вам не жарти, тим більше, що вирішувати питання “карати – не карати” буде наш стерильно справедливий і захмарно непідкупний суд…

Тим часом повноваження поліції (хоча до їх розширення й варто підходити з обережністю – чимало з колишніх любителів “селфі” в новенькій уніформі вже встигли довести, що вони нічим не кращі за своїх “клієнтів”) залишилися практично без змін – спиняти, приміром, авто для профілактичної перевірки вони не мають права. Що це означає? Коли вони отримають сигнал від якогось свідомого громадянина, що хтось після грунтовного “причащання” у якомусь закладі сів за кермо, то зупиняти його не мають можливості – ну, хіба що вріжеться в щось чи когось зіб’є…

…На тому ж розі Кульчицької та бульвару Шевченка, який я в нещодавній публікації описував як місце зразкових неприбраних кучугур, днями довелося стати свідком показової сцени. Іномарка, здаючи назад, ледь не зачепила людей, котрі саме переходили вулицю. Хтось із них, перед тим як відскочити, легенько вдарив рукою по задньому крилі автівки. Відчинилися двері, і з салону виглянула типова фізіономія успішного “нового українця”. Змірявши людей свинцевим поглядом, вона (фізіономія) процідила крізь зуби:

– Вам, чьо, дороги мало?

– А як пройти, коли ви перегородили?, – зауважив один з тих, хто насмілився перейти вулицю тоді, коли нею робив свої маневри САМ нинішній “господар життя”.

– Нє х… стукати по машині!, – відрубала фізіономія, і двері автівки зачинилися.

На таких типів сильно вплине загроза штрафів? І навіть (який жах!) те, що в них можуть (можуть!) конфіскувати автівку? Ви в це справді вірите?