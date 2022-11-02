Піротехніками Тернопільщини знешкоджено артснаряд часів Другої світової війни, виявлений на околиці с. Зарваниця.

1 листопада о 14:12 у с. Трибухівці Трибухівської територіальної громади Чортківського району на території приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд АС-85 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці артилерійський снаряд АС-86 мм часів Другої світової війни, виявлений напередодні у полі на околиці с. Зарваниця Золотниківської територіальної громади Тернопільського району місцевими мешканцями.

О 16:00 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в лісовому масиві поблизу м. Теребовля Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 5 артилерійських снарядів АС-45 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!