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18+ Ця продукція містить нікотин і викликає залежність.

Ця продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.

У Тернополі відтепер доступний новий продукт компанії Бритіш Американ Тобакко – VELO. Нещодавно виробник представив новинку у найбільших містах України.

VELO ― це безтютюнові нікотинові паучі, які вже користуються попитом у світі. Вони передбачають зручний спосіб споживання нікотину без диму і попелу, не створюючи дискомфорту для оточення. Нікотинові паучі компактні та зручні: їх без проблем можна використовувати у кінотеатрі, кафе, літаку та будь-якому іншому транспорті. До складу продукту входять: нікотин, мікрокристали целюлози, вода й ароматизатори.

«Споживачі VELO динамічні та відкриті новому. Трансформуючи всю індустрію, ми надаємо їм альтернативні продукти, які підходять будь-якому ритму життя. Сьогодні ми раді представити цей продукт і в Тернополі», ― коментує Віталій Павлусь, директор комерційний Бритіш Американ Тобакко Україна.

Поширеність паучів зумовлена ​​їхньою унікальною формулою, яка забезпечує тривале нікотинове насичення. Крім того, можна вибрати продукт, що містить необхідну кількість нікотину. Залежно від цього паучі бувають різної міцності: Easy, Medium, Strong або X-Strong. Вони також різняться між собою за смаком: м’ятні Polar Mint, Ice Cool, Freeze та ягідні Berry Frost. Для повнолітніх курців, які вирішили вперше спробувати продукт, рекомендується почати знайомство з найлегшої міцності – Easy.

Використовувати VELO дуже легко: треба лише розмістити пауч між яснами і верхньою губою. Тримати пауч рекомендується до 30 хвилин. Після використання паучі викидають в урну для сміття або кладуть у спеціальний відсік в упаковці. Докладну інструкцію ви знайдете на етикетці продукту та сайті VELO: https://go-velo.com.ua/. Придбати паучі VELO можна в магазинах роздрібної торгівлі або замовити на сайті https://go-velo.com.ua/.