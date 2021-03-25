З першого квітня 2021 року батьки майбутніх першокласників можуть подавати заяви на зарахування до школи, яку вони обрали для навчання.

Другий рік поспіль у Тернопільській громаді це відбувається через електронну чергу. Минулого року система зарахування працювала у тестовому режимі. Цього року зарахування відбуватиметься за допомогою іншого порталу. Рішення «Про порядок організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради» затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 24 березня.

– У відповідності до цього рішення з першого квітня 2021 року розпочинається зарахування дітей до першого класу через електронну систему, – зауважив Володимир Дідич, заступник міського голови. – У наступному році зарахування буде починатися з 1 березня. Ми вже відпрацювали цю систему на зарахуванні дітей до дитячих садочків і зараз запроваджуємо зарахування до 1 класу.

Для того, щоб подати заяву на вступ дитини до школи необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти, створити заявку та підтвердити її документами у закладі. Всі деталі описані у додатку до рішення виконкому.

Першочергово до школи зараховують тих дітей, які проживають на території, що належить до території обслуговування школи. Довідку про місце реєстрації дитини, яка це підтверджує, навчальний заклад сформує самостійно, використовуючи електронний Єдиний реєстр громади. Це за умови, що дитина зареєстрована у Тернопільській громаді. Якщо батьки хочуть віддати дитину в іншу школи, то туди її можуть зарахувати тільки, якщо будуть вільні місця. У випадку подання документів на вільні місця, до необхідних документів додається також довідка від закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування із цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини. Зарахування дитини до першого класу закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника та попереднього електронного зарахування. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється у два етапи: основна хвиля до 1 червня, додаткова хвиля виключно на вільні місця після 14 червня.

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