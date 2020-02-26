З першого березня 2020 року у Тернопільській громаді запроваджують електронну систему зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти. Система діятиме у тестовому режимі. Роблять це для того, щоб забезпечити прозорість, відкритість, запровадити єдиний підхід до зарахування дітей до початкової школи.

Електронне зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради відбуватиметься після попередньої електронної реєстрації дитини. Порядок організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради затвердили під час чергового засідання виконкому 26 лютого.

– З першого березня батьки мають право записувати дітей до першого класу через електронну реєстрацію, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Вона здійснюватиметься через ЦНАП, самостійно батьки можуть зареєструвати дитину, а також це може зробити адміністратор закладу загальної середньої освіти. Першочергово, згідно закону, мають право реєструватися до навчального закладу діти, які рішенням виконкому закріплені за територією обслуговування цього закладу, і які не тільки зареєстровані а й проживають там, відповідні підтверджуючі документи необхідно надати батькам. Також, діти, чиї брат чи сестра навчаються у даному закладі, і батьки працюють в даному закладі. Перший етап зарахування до перших класів проходитиме до кінця травня. Першого червня своїм наказом директор зараховує у даний заклад зареєстрованих дітей. Якщо після цього у школі будуть вільні місця у перші класи, то до 15 червня формують списки дітей з інших територій.

Електронна система працює таким чином, що спочатку батькам необхідно зареєструвати дитину, вказавши необхідні дані. Після цього подається електронна заявка до закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина. Зарахування до цієї школи дитині гарантується Законом. Також батьки мають право подати електронну заявку до будь-якого іншого закладу – до нього дитина може бути зарахована на вільні місця. Всього можна подати не більше трьох електронних заявок, із вказаним пріоритетом, для зарахування до першого класу. Детальніше ознайомитися з умовами зарахування у перший клас можна тут. Після того, як заклад освіти почав процес розгляду заявки, а про це буде свідчити статус «На розгляді», батьки упродовж 10 робочих днів, але не пізніше 29 травня поточного року, зобов’язані принести у вказаний навчальний заклад копії та оригінали документів та написати відповідну заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти.

Ольга Трач

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