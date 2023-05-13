Перенісши цей випадок на відому нам літературну класику, його можна описати так: “Ти чуєш мене, батьку?!” – “Чую!”. На першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між клубами “Реал” та “Манчестер Сіті” (1:1) у VIP-ложі “Сантьяго Бернабеу” був присутній батько зіркового норвезького форварда “City” Ерлінга Холанда – Альф-Інге Холанд. Як повідомляє видання Daily Mail, під час гри у Холанда-старшого стався конфлікт із фанатами “Реала”. У відповідь на образливі вигуки на свою і його сина адресу 50-річний і на вигляд холоднокровний скандинав заходився кидати їжу у вболівальників “Реала” і матюкати їх (цікаво, якою мовою?). Щоб припинити цей “конструктивний діалог”, служба безпеки вивела норвежця із VIP-ложі стадіону.

Воротар “Манчестер Юнайтед” Давід Де Хеа проводить не найкращий сезон АПЛ, маючи досить парадоксальну статистику. Іспанський страж воріт перебуває на дні списку нинішнього чемпіонату Англії за відсотком відбитих ударів: він парирував лише 68%. Гірша статистика лише у воротарів аутсайдера “Саутгемптона” . Однак при цьому Де Хеа лідирує у сезоні за кількістю сухих матчів: воротар завершив без пропущених голів 15 ігор, що на два матчі більше, ніж у Аліссона з “Ліверпуля”, Поупа з “Ньюкасла” і Ремсдейла з “Арсенала”. У нещодавньому матчі з “Вест Хемом” саме груба помилка Де Хеа призвела до поразки команди. Контракт кіпера спливає наступного літа, але клуб заявляє, що хоче його продовжити.

Росіяни не лише викрадають на тимчасово окупованих територіях побутову техніку (не гребуючи й унітазами). Як виявилося, вони залюбки можуть “стырить” і… емблему українського футбольного клубу. Російський дитячо-юнацький футбольний клуб “Дачный” із Санкт-Петербурга, як це у них заведено, “одолжил на вечное пользование”, тобто банально вкрав емблему легендарного українського клубу “Дніпро” з міста Дніпра. Особливої фантазії при цьому футбольні клептомани не виявили, замінивши на логотипі лише назву на “Дачный”.

Український футбол вступив у новий і дуже непростий період, але, виявляється, доволі живучі у ньому й деякі давні особливості. За інформацією ЗМІ, Українська асоціація футболу уважно вивчає результати деяких матчів за участю “Металіста”, зокрема, гру “Дніпро-1” – “Металіст” (5:0). Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що у цьому матчі було зафіксовано аномальний рух ставок у букмекерських конторах. У зв’язку з цим вивчаються й інші матчі “Металіста”, зокрема нещодавній поєдинок з “Вересом”, який завершився з рахунком 5:5. “Металіст” нині перебуває у складному фінансовому становищі. Раніше була інформація про заборгованості по зарплаті, а в таблиці команда опустилася у зону вильоту. За словами Мирона Маркевича, колишній президент клубу Олександр Ярославський, швидше за все, відійшов від футболу. Не виключено, це головна причина того, що було виявлено ” аномальний рух ставок”.

Журналіст Ігор Циганик упевнений, що скандали, які останнім часом стали доволі частими матчах УПЛ за участю претендентів на титул, пов’язані з відсутністю VAR на багатьох іграх грандів. “Жоден з лідерів українського футболу не хоче, щоб на їхніх матчах був VAR. Просто не хоче. Тому що відсутність VAR – це можливість маніпуляції. Провідні клуби мають усі можливості постійно застосовувати VAR, але з якихось своїх міркувань не хочуть це робити”, – сказав він. Тим часом, наче на спростування цієї думки, ФК “Шахтар” заявив, що готовий фінансувати закупівлю двох систем VAR для матчів чемпіонату. Міркування раптово змінилися?