16 листопада в соціальній мережі поширилося відео, на якому підліток на самокаті збиває обмежувач, встановлений на вулиці Чорновола під час реконструкції.

Представники Тернопільської міської ради звернулися до правоохоронців Тернопільського районного управління поліції допомогти встановити особу неповнолітнього. Поліцейські з’ясували, що до протиправних ігор причетний 12-річний тернополянин.

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На батьків хлопчика складено адміністративний протокол згідно частини 3 ст. 184 КУпАП, санкція якого передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Задля запобігання подібних випадків правоохоронці закликають батьків проводити з дітьми-підлітками профілактичні бесіди щодо правомірної і безпечної поведінки в громадських місцях.