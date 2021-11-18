“Розваги” тернопільських дітей продовжують шокувати.

Читачі надіслали відео, на якому видно, як підліток на самокаті збиває обежувач, що був встановлений на вулиці Чорновола під час реконструкції. Очевидно, що його друзям довелося зняти не один дубль, щоб обмежувач відскочив з першого разу. Ймовірно, “тренування” у цьому місці проводяться не вперше. Якщо ви впізнали “героя”, закликають повідомити про нього на скриньку komun.press@gmail.com або на сторінку у Фейсбуці.

Можливо батьки “спортсмена” побачать відео та пояснять синові, чи правильно так поводитися із майном міста. Адже він, схоже, гордиться своїм вмінням настільки, що оприлюднив відео у “ТікТок”, пише Тернопіль комунальний.

Вандалізм тернополян неповторний і багатогранний. Приміром, влітку діти розбирали бруківку з фонтану на “Циганці”, а їхні батьки спостерігали за цим. На вулиці Чорновола вночі намагалися зламати червонолисті клени. Крім того, тернопільські вандали викрали інформаційну таблицю «Міст багато, а Файне – одне».