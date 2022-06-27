Понад два мільйони переглядів: у Тернополі блогер розрахувався за проїзд у маршрутці… пальним. ВІДЕО

У Тернополі тік-ток блогер зняв відео, яке зібрало понад два мільйони переглядів у соцмережі.

Він, увімкнувши камеру телефону, зайшов в одну з тернопільських маршруток на задні двері і передавав пасажирами “подяку” водію: замість 10 гривень – каністра з пальним. Про це пишуть Тернополяни.

Люди не розуміли що відбувається – сміялися, дивувалися і переглядалися, натякаючи на щедрість хлопця в час, коли знайти пальне – вже велика вдача. Водій автобуса, звісно, був не проти. Він з радістю взяв каністру зі словами: «Та то певно передали мені».

Відео зібрало тисячі коментарів та 2,1 мільйони переглядів у Тік-ток. Що тут скажеш? Бажаного ефекту пранкер досяг.