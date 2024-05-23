Пасажир чи водій маршрутки: поліція з’ясовує, хто кого побив

Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до побиття водія маршрутного автобуса в Тернополі. Водночас фігурант стверджує, що йому теж наніс тілесні ушкодження водій маршрутки. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, у соцмережах з’явилося відео, на якому невідома особа наносить тілесні ушкодження водієві маршрутки. 56-річного чоловіка з травмою голови, саднами та забоями доправили до лікарні.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 30-річний житель Тернополя. За його словами, у ході конфлікту водій маршрутки теж завдав йому тілесні ушкодження. Поліцейські надали йому направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, для опрацювання вилучено відео з камер спостереження, встановлених у маршрутці. Триває перевірка.