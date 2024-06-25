На Тернопільщині постійно є потреба у водіях різних категорій, автослюсарях, автомеханіках та інших спеціалістах транспортної галузі.

З початку року у службу зайнятості від роботодавців надійшло 226 вакансій з транспортної галузі. Найбільше пропозицій роботи – у пасажирському наземному транспорті та вантажному автомобільному транспорті.

– На сьогодні у топі за кількістю вакансій – водії, для них є 110 пропозицій роботи, – повідомив під час брифінгу у ТОВА Микола Городецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. – Найбільша потреба у водіях автотранспортних засобів: 95 вакансій – водії легкових та вантажних машин. Є робота для водіїв навантажувача, тролейбуса, електро- та автовізка. Водіям автотранспортних засобів найвищу зарплату пропонує ТОВ «Наша птиця» – по 30-35 тисяч гривень; ФОП Процик Ярослав Ярославович та ФОП Рендович Ірина Василівна – по 30 тисяч; ФОП Тешнер Євгеній Миколайович – 25 тисяч; ФОП Олійник Сергій Олександрович, ПрАТ «Тернопільський молокозавод» та ТОВ «Авакс проф» запрошують водіїв автотранспортних засобів на зарплату 20 тисяч гривень; КП «Тернопільелектротранс» водіям тролейбуса платитиме по 15 тисяч.

Роботодавці Тернопільщини за словами Миколи Городецького, також мають пів сотні актуальних вакансій слюсарів та механіків: 16 пропозицій роботи для слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, 7 – слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, 6 – слюсарів з механоскладальних робіт, є 4 вакансії слюсарів з ремонту рухомого складу та ін.