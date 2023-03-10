Понад два мільйони переглядів за дві доби: пісня шестирічного Макарчика з Тернопільщини б’є рекорди популярності у Тік-Току. ВІДЕО

Свій маленький вклад у велику Перемогу робить талановитий хлопчик з Микулинців – Макар Лишак, наймолодший учасник художньої самодіяльності Микулинецького будинку культури. Його дзвінкий голос лунає на багатьох мистецьких заходах, він щиро співає про найголовніше – мир, любов, доброту…

Декілька місяців тому Макарчик став справжньою зіркою мережі «Тік-Ток», пише теребовлянська газета “Воля”. Відео, на якому юний співак натхненно виконує відому пісню Христини Соловій «Українська лють», підкорило соціальні мережі, люди з усього світу переглядали, поширювали, ставили вподобайки. Цей ролик навіть опублікував на своїй сторінці голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, підписавши його такими словами: «Ми точно знаємо, за що боремось! Слава Україні!».

Юний співак-патріот Макар Лишак з піснею «Українська лють» зайняв І-е місце у номінації «Вокал» на всеукраїнському мистецькому конкурсі «Муза».

А зовсім недавно у мережі «Тік-Ток» знову з’явився ролик, де хлопчик зворушливо виконує пісню «Зупиніть війну». «Цю пісню Макарчик присвячує усім дітям», – підписала відео бабуся хлопчика Ольга Пакіж, бібліотекар Микулинецької книгозбірні, активна учасниця народного аматорського лемківського хору «Барвінок». Менше ніж за дві доби відео із маленьким співаком переглянуло більше 2,2 мільйона глядачів зі всього світу. «Я більше не буду плакати, я більше не буду боятись», – співала дитина, долучаючи і свій голос для Перемоги.

Хлопчик росте у співочій і дружній українській родині, де співають і мама, і тато, і сестричка, і бабуся. А ще Макар мріє, щоб його хресний повернувся з війни…

Заспівати цю пісню запропонувала Макарчику директор Микулинецького будинку культури Олександра Жирук, і вперше вона прозвучала на патріотичному заході до Дня Героїв Небесної сотні. За словами п. Олександри, допомагала юному артистові ціла мистецька команда працівників будинку культури – художній керівник Надія Бігун, Іван Петровський (звук), Степан Критишин (запис).