“Вандалізм тернополян неповторний і багатогранний” – з сумовитою іронією повідомляє місцевий сайт новин (інші чесноти містян, як от “хитрож**ість” і властивість регулярно обдурювати ближніх теж на належному рівні, але мова зараз не про них).

В конкретній інформації розповідається про те, як підліток на самокаті збиває обмежувач, що був встановлений на вулиці Чорновола під час реконструкції. “Очевидно, що його друзям довелося зняти не один дубль, щоб обмежувач відскочив з першого разу. Ймовірно, “тренування” у цьому місці проводяться не вперше”, – додає портал.

А що ви хочете, шановні? І на що сподіваєтеся? Чи це не ви, професійні патріоти молодої держави, буквально захлинаєтеся від захвату, описуючи, яка креативна, ініціативна, енергійна в нас молодь, яка вона вільна, розкута і не схильна визнавати жодних авторитетів. От тому й двадцятирічний бидляк цідить крізь зуби: “Ми живемо у вільній країні” у відповідь на прохання не матюкатися на весь голос у заповненому покупцями супермаркеті. А ще молодший від нього, але вже достатньо зіпсутий бовдур з ідіотичним сміхом збиває отой обмежувач, демонструючи свій “пофігізм” і повну зневагу до встановлених у суспільстві норм і правил поведінки. Агов, шановні державні чиновники у вишиванках вкупі з панотцями в рясах, які з гордо випнутими грудьми і підборіддями виступають біля якогось пам’ятника чи могили й пишномовно проголошують, що “сюди повинен приходити кожен свідомий українець”. Скажіть, отой самий їздун на самокаті й тисячі таких, як він, теж повинні приходити? Але ж вони, даруйте, клали на вас, ваші заклики і проповіді – у них свої інтереси і своє життя, зовсім не дотичне до вашого. Точніше сказати, воно дотичне, але таким чином, що примудряється його отруювати буквально на кожному кроці. Отой “самокатник” та “іже з ним” – це вирок державній молодіжній політиці, батьківському та шкільному вихованню, а заразом – і програмі стимуляції народжуваності, з якою раніше носилися як з писаною торбою, а тепер (побачивши, можливо, чим вона обертається), здається трохи притихли…

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“Розваги” тернопільських дітей продовжують шокувати”, – з оптимізмом і вірою в майбуття повідомляє все той же сайт (не відмовлю собі в задоволенні ще раз зацитувати місцевих класиків).

А на що ще можна сподіватися в такій лицемірній, фальшивій і загалом доволі смердючій суспільній атмосфері?