У Тернопільській області на 17 тис. грн оштрафували чоловіка через розбій у магазині.

Про це йдеться у вироку Гусятинського райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, чоловік у продуктовому магазині висловлюватись в адресу присутніх нецензурною лайкою, чіплявся до відвідувачів та продавців магазину, наносив удари відвідувачам, один з яких по сідниці невстановленій досудовим розслідуванням жінці.

Крім того, продовжуючи свої протиправні дії чоловік, вчинив безпричинний конфлікт із відвідувачем магазину, а саме: діючи умисно, з мотивів явної неповаги до суспільства, незважаючи на присутність сторонніх осіб, у тому числі дітей, з хуліганських спонукань, з метою приниження честі і гідності інших осіб, будучи впевненим у своїй безкарності, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, прагнучи самоствердитися шляхом вчинення активних хуліганських дій, безпричинно, підійшов до потерпілого та наніс йому два удари кулаками лівої та правої рук в груди, після чого наніс йому ще один удар кулаком правої руки в обличчя та потягнув за верхній одяг (футболку), внаслідок чого порвав її.

На суді чоловік провину визнав. Суд оштрафував його на 17 тис. грн.