Автомобіль злетів з траси і врізався в дерево: тернополянка скоїла ДТП в сусідній області

На Волочищині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалися троє людей.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 13 лютого, близько 16:50 години на автодорозі сполученням «Хмельницький — Волочиськ» неподалік села Купіль.

41-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем «Skoda», допустила з’їзд на узбіччя з подальшим зіткненням із деревом. В результаті автопригоди водійка та двоє її пасажирів 64 і 47 років отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані до Волочиської багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.