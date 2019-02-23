Автомобіль “Інфініті”, який спалили у Тернополі, відновленню не підлягає. ВІДЕО
22/02/2019 0
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Сьогодні вночі у Тернополі в одному з дворів на вулиці Куліша горів автомобіль.
За попередньою інформацією правоохоронців, Infiniti FX35 підпалили. З місця події вилучили пластикову п’ятилітрову пляшку із залишками речовини, повідомляє ІНТБ.
Пожежу загасили, але ремонту авто не підлягає. Наразі триває слідство.
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