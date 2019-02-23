Автомобіль “Інфініті”, який спалили у Тернополі, відновленню не підлягає. ВІДЕО

22/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні вночі у Тернополі в одному з дворів на вулиці Куліша горів автомобіль.

За попередньою інформацією правоохоронців, Infiniti FX35 підпалили. З місця події вилучили пластикову п’ятилітрову пляшку із залишками речовини, повідомляє ІНТБ.

Пожежу загасили, але ремонту авто не підлягає. Наразі триває слідство.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,333 / 12.17m