Усі місця розташування захисних споруд цивільного захисту, які є на території Тернопільської міської територіальної громади, будуть мати спеціальні позначки. Відповідне розпорядження видав міський голова Сергій Надал.

Відповідно до документу, керівники підприємств, організацій та установ, на балансі яких перебувають сховища та протирадіаційні укриття мають встановити на видимих місцях таблички встановленого зразка та покажчики руху до захисних споруд. Теж саме повинні зробити в управлінні освіти і науки, управлінні культури і мистецтв, управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управителі груп багатоквартирних будинків щодо найпростіших укриттів. Окрім цього, до середини лютого вони мають привести в належний санітарно-технічний стан приміщення найпростіших укриттів. До 14 лютого голови об’єднання співвласників багатоквартирних будинків також мають привести в належний санітарно-технічний стан підвальні приміщення будинків, що перебувають в їхньому управлінні.

Нагадаємо, що у січні в міській раді презентували інтерактивну карту захисних споруд З її допомогою жителі громади можуть дізнатися місця розташування сховищ, протирадіаційних та найпростіших укриттів. На території громади, за даними міської ради, є 92 захисні споруди: 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, 127 найпростіших укриттів. Також на сайті міськради розмістили методичний збірник «У разі надзвичайної ситуації або війни».

Окрім цього, 8 лютого міський голова видав розпорядження «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік. Детальніше із ним можна ознайомитися тут.