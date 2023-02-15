7,5 млн євро на рік: скільки заробляють українські футболісти за кордоном

Понад 850 гравців з України виступають в іноземних чемпіонатах станом на лютий 2023 року. Де грають українські легіонери за кордоном, під прапором яких команд і скільки заробляють? Цим питанням присвячений наш оглядовий матеріал.

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Скільки країн і чемпіонатів існує у світі

Загалом налічується 193 незалежних країн-членів ООН плюс офіційно визнаний Ватикан, який уникає вступу в мирські союзи. Ще є низка держав із частково визнаним статусом, зрозуміло, без урахування квазі-республік — частини гібридної війни.

Що стосується футбольних асоціацій, наразі існує 211 федерацій, що входять до ФІФА, — більше, ніж країн-учасниць ООН, адже серед них є традиційні чемпіонати Англії, Уельсу, Північної Ірландії, Шотландії, а також деякі інші національні ліги з тих, що мають частково визнаний статус, та земель з особливим розпорядчим статусом: Гібралтар, Гонконг, Тайвань, Косово тощо.

На поточний момент згідно з відкритою статистикою українські футбольні легіонери грають у 55 зарубіжних лігах. З цим розібралися, тепер про головне.

Хто з українців шпилить в Англії

Оскільки АПЛ — одна з найсильніших професійних футбольних ліг у світі, її ми і вирішили проаналізувати докладніше. Цікаво, кому ж зі співвітчизників вдалося пробитися в еліту з еліт.

Зауважимо, коли йдеться про Прем’єр-лігу, мається на увазі англійський чемпіонат, інші — не фальшивки, ні, а всього лише регіональні локалізації. В АПЛ у сезоні, що минає, вболівальників тішать:

уродженець Радомишля з річною зарплатою 7,8 мільйона фунтів Олександр Зінченко, який змагається за чемпіонський титул із лондонським «Арсеналом»;

Віталій Миколенко з Черкас, який отримує в ліверпульському «Евертоні» 1,67 мільйона фунтів на рік;

Єгор Ярмолюк із Верхньодніпровська, який дебютував за «Брентфорд» із поки що невідомою зарплатнею.

Варто відзначити, що взимку 2023 року українська «діаспора» в АПЛ помітно розширилася. Так, Михайло Мудрик, який подає надії, побив усі минулі рекорди за вартістю трансферів, перейшовши в «Челсі» за 70 млн євро і ще 30 млн бонусів. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, річна заробітна плата 22-річного вінгера оцінена в €7,5 млн. З інших гучних переїздів, захисник «Динамо» Ілля Забарний зміцнив оборону «Борнмута», з яким він уникне пониження в класі. Але якщо ви вважаєте, що англійський футбол — це виключно гранди, помиляєтеся. Десь у невимірних безоднях спливуть харків’янин Ян Осадчий і Тарас Петранюк із Коломиї. Екс-захисник «Альянсу» Осадчий грає за «Реддітч», а Петранюк уже не перший рік катає м’яч у «Десборо Таун».