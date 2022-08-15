Засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання відбудеться в День Незалежності, 24 серпня.

Таке рішення прийняли на засіданні президії Тернопільської обласної ради.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив, що на засіданні президії розглянули та підтримали кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області». Посмертно його отримають 50 краян, переважна більшість з них — Герої, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет та Незалежність України. Також учасники засідання погодили перелік питань для розгляду на наступній сесії. На розгляд депутатів винесуть такі проети рішень: «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» уродженцям Тернопільської області, (посмертно)»; «Про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2021— 2025 роки» та інші питання поточної роботи Тернопільської обласної ради. Враховуючи, що в Україні введено воєнний стан та з метою дотримання заходів безпеки, про час і місце проведення п’ятої сесії Тернопільської обласної ради буде повідомлено додатково.